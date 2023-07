Le Bayern de Munich a commencé son camp de préparation aujourd’hui à Tegernsee. Thomas Tuchel, entraineur du Bayern, y a tenu une conférence de presse. Il est revenu sur le cas Sadio Mané, en évoquant sa saison compliquée et l’avenir du joueur au sein du club bavarois.

Sadio Mané a repris les entrainements avec le Bayern de Munich. L’international sénégalais qui n’est pas encore fixé sur son sort a participé à la séance de ce matin. Son avenir a été évoqué par coach, Thomas Tuchel, qui faisait face à la presse ce matin. Pour lui Sadio Mané est conscient de sa situation au Bayern. Malgré son intégration difficile, Tuchel confirme que l’attaquant sénégalais compte rester. « Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football», déclare Thomas Tuchel.

En effet, pour Sadio Mané, ce mercato sera animé. L’équipe bavaroise vient d’autoriser le club Saoudien d’Al- Nassr à négocier avec l’international sénégalais. Le constat est clair donc, le Bayern est prêt à laisser filer Sadio. Mais comme l’a affirmé Thomas Tuchel, ils ne sont qu’au début de la préparation. Et Sadio Mané a donc une petite fenêtre pour convaincre. Cependant, l’entraineur allemand n’oublie pas la mauvaise saison que vient de réaliser l’ancien de Liverpool. «Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club», conclut Tuchel.

