À l’UNFP FC (l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels) depuis le début du mois de juillet, Saliou Ciss s’est confié sur son intégration dans cette équipe du syndicat des joueurs professionnels.

Sans club depuis un an, Saliou Ciss a intégré l’UNFP FC depuis dix jours pour se maintenir en forme le temps de retrouver un club. Le latéral gauche de 34 ans a ainsi donné ses impressions sur la préparation effectuée depuis son arrivée.

« Physiquement je me sens de mieux en mieux. Ça va super bien et j’ai repris les entraînements. Il y’a un bon staff et un groupe qui vit bien. Ils m’ont mis dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Ça se passe super bien. L’entraînement s’est bien déroulé. On a fait de la circulation et de la sortie de balle avec plusieurs équipes. On se prépare pour le match de demain (aujourd’hui ) et j’espère que ça va bien se passer ».

L’ex joueur de Nancy de confier que rester sans club est très difficile pour des joueurs professionnels. Cependant avec l’UNFP FC, lui et ses collègues au chômage reprennent confiance en eux.

« C’est un moment compliqué mais n’empêche on s’est remis dans les têtes (…) ».

📽 L'international sénégalais Saliou Ciss nous livre ses impressions après 10 jours de préparation avec l'UNFP FC, et à la veille du 3e match face à @VAFC , un club qu'il connaît particulièrement très bien…#UNFPFootballClub #teamUNFP #work #training pic.twitter.com/36OnZNQbd0 — UNFP (@UNFP) July 14, 2023

Wiwsport.com