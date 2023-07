Le champion d’Afrique Sadio Mané fait parti des ailiers avec le plus de buts marqués sur les 3 dernières saisons cumulées en club.

Malgré une saison difficile du côté de la Bavière et un avenir qui s’écrit de plus en plus loin de Munich, Sadio Mané reste toujours l’un des meilleurs ailiers du monde. En effet selon Data Foot, l’ex joueur de Liverpool est sixième ex-aequo avec Vinicius Jr sur la liste des excentrés qui ont le plus scorer en club lors des trois dernières saisons. Totalisant 51 buts inscrits avec Liverpool et le Bayern Munich sur les trois précédentes saisons, Sadio Mané peut pourtant être satisfait de faire parti de cette liste au même titre que deux autres africains que sont Mohamed Salah et Riyad Mahrez.

Par ailleurs, comparé par exemple à Kylian Mbappé qui est premier sur la liste avec 122 réalisations ou encore à Mohamed Salah (92 buts), l’attaquant sénégalais n’est pas le tireur des pénalties en club. Ce qui ne lui a pas permis marquer sans doute plus de buts.

📊 Les ailiers avec le plus de buts marqués sur les 3 dernières saisons cumulées en club : 🇫🇷 Mbappé (122)

🇪🇬 Salah (92)

🇰🇷 Son (60)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rashford (56)

🇩🇿 Mahrez (53)

🇸🇳 Mané (51)

🇧🇷 Vinicius (51) 💡Certains collent plus la ligne que d’autres, certains ont été ré-axé également.… pic.twitter.com/HTBw6hrkeM — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) July 15, 2023

