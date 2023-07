Buteur pour le premier match de préparation de Sheffield United, Iliman Ndiaye n’a toujours pas tranché concernant un départ de Sheffield United. Et à en croire Paul Heckingbottom, les Blades n’ont pas entamé des pourparlers avec l’OM.

Tenu en échec en première partie par Chesterfield, Sheffield United s’en est pratiquement remis à Iliman Ndiaye pour remporter son premier match de préparation. Entré en seconde période, l’attaquant sénégalais a ouvert le score de cette rencontre, enclanchant la victoire (2-0) des Blades. Un but qui confirme l’importance du joueur de 23 ans dans l’effectif de Sheffield United et qui ne fera qu’accentuer l’intérêt de nombreux clubs européens, en Angleterre comme en France.

Sous contrat seulement jusqu’à la fin de la saison prochaine, Iliman Cheikh Baro Ndiaye est en effet dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Selon même plusieurs informations qui proviennent de l’Hexagone, l’OM et l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur seraient tombés d’accord autour d’un contrat de cinq ans. Mais pour l’instant, le club phocéen semble loin de son bonheur. Ce samedi, après ce match amical contre Chesterfield, Heckingbottom est revenu sur ses rumeurs.

« Des pourparlers entre Sheffield United et l’OM pour Iliman Ndiaye ? Je ne sais rien. Je parle juste à Iliman et c’est tout, a lâché le boss des Blades devant les médias britanniques. J’aimerais commenter certaines des choses qui sont écrites. Ce n’est pas parce que quelque chose gagne du terrain et a plus de mots à ce sujet et plus de temps d’antenne que c’est avéré. Moi et Iliman parlons de beaucoup de choses. Nous parlons de cette saison, nous parlons de la façon dont nous pouvons le faire progresser. C’est tout. »

Pas de contacts entre Sheffield United et l’OM, selon Hecky

À un an de la fin du contrat de son joyau sénégalais, le temps presse pour les dirigeants de Sheffield United pour espérer conserver le joueur. Néanmoins, les pensionnaires du Bramall Lane peuvent garder espoir pour de nombreuses raisons. « Iliman est heureux ici, estime Heckingbottom. Iliman peut faire ce qu’il veut. C’est notre joueur, il est sous contrat et nous sommes ravis de l’avoir. Il est heureux, vous pouvez voir comment il joue, il aime le club, il aime ses coéquipiers, il aime les fans. Iliman est détendu. »

« Si Iliman Ndiaye sera présent pour la tournée au Portugal ? Oui. Des contacts avec Sheffield United ou une offre de l’OM ? Aucun (contact ou offre) au moment où nous parlons. C’est inutile que j’en parle. Tout le monde sait qui est Iliman. Il y aura beaucoup de clubs intéressés qui aimeraient avoir Iliman, mais c’est notre joueur. C’est tout. Il est heureux ici. Qui dit que ce sont eux (Marseille) qui recruteront Iliman s’il décide de partir ? Ce n’est pas parce que cette histoire prend de l’ampleur ou que quelqu’un en France a écrit à ce sujet qu’il se passe quelque chose. Tout le monde veut qu’il reste. Tout le monde travaille dur pour qu’il reste, qu’il signe un nouveau contrat. Je ferai tout pour qu’il reste, mais ce sont nos joueurs, sous contrat avec nous. C’est le plus important. »

wiwsport.com