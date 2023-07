Deux joueurs de l’effectif pro de Niarry Tally se sont envolés vers la Turquie afin de réaliser des tests. Il s’agir d’Oumar N. Cissé et d’El Hadji Mbaye. Les deux sénégalais ont effectué des séances d’entrainements avec le groupe.

Après une descente aux enfers les trois dernières années, Niarry Tally va retrouver la ligue 2 sénégalaise la saison prochaine. Le club va entamer son retour dans le top du football sénégalais. Cependant, NGB peut perdre des joueurs importants qui ont participé à ce retour en L2. En effet, deux cadres importants de l’effectif sont partis faire des essais en Turquie. Oumar Cissé et El Hadji Mbaye ont été approchés par Koçaliespor pour des tests. Ils y sont présentement.

Les deux compatriotes ont effectué un entrainement collectif avec le groupe professionnel du club Turc qui évolue en deuxième division. Ils sauront ainsi observé et au bout du test, un recrutement est envisagé. Oumar Cissé et El H. Mbaye vont poursuivre leur préparation et dans les jours à venir l’on verra si les tests ont été concluants.

wiwsport.com – senfoot