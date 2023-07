Ibrahima Sory Diallo quitte Diambars. Il s’est officiellement engagé ce samedi 15 juillet avec Göztepe SK, un club évoluant en deuxième division Turque. Depuis des mois, nous vous faisions part de l’intérêt du club turc pour le jeune sénégalais. Göztepe est passé à l’offensive et a bouclé la venue du désormais ex-joueur de Diambars. Ibrahima Sory Diallo ne portera donc plus les couleurs de Diambars FC. Né en 2003, le jeune attaquant sénégalais va arborer la tunique rouge de Göztepe en deuxième division turque.

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’Ibrahima Sory Diallo pour un contrat de 2 ans avec une option d’un an supplémentaire. Nous souhaitons la bienvenue à Ibrahima Sory Diallo à Göztepe et lui souhaitons beaucoup de succès avec notre glorieux maillot», a annoncé le club turc aujourd’hui. A 20 ans, Ibrahima Sory Diallo entame ainsi sa première aventure hors Sénégal.

#Transfer: 2003 doğumlu hücum oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 1 yıl opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Ibrahima Sory Diallo'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.#Transfer: We are delighted to announce the signing of Ibrahima Sory… pic.twitter.com/YOezxVxs3Y

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 15, 2023