Libre de tout contrat depuis son départ de Konyaspor, Mame Biram Diouf devrait découvrir la D2 turque en s’engageant avec Göztepe.

Après trois honorables saisons en Süper Lig, Mame Biram Diouf serait sur le point de passer à l’étape inférieure du football turc. Libre de s’engager où il veut lors de ce mercato estival après la fin de son contrat à Konyaspor, l’attaquant sénégalais de 35 ans aurait décider de rejoindre une formation évoluant en Deuxième Division turque.

En effet, d’après Ajansspor, l’ancien joueur d’Hatayspor serait sur le point de poser ses baluchons à Göztepe, qui a raté de peu la montée lors de la saison dernière. Le joueur aux 40 buts et 10 passes décisives en 101 matchs de Süper Lig devrait s’engager pour un an plus une autre année optionnelle. Ainsi pour The Last Dance ?

Göztepe’ye iki önemli takviye: Geçen sezonun ilk yarısını Eyüpspor, ikinci yarısını ise Pendikspor’da geçiren merkez orta saha Ahmed Ildiz ve Hatayspor ile Konyaspor’un tecrübeli gol ayağı Mame Diouf’a yoğun ilgi var ve anlaşma yakın.@ajansspor pic.twitter.com/EIBFBShHp7 — Nazım Türknas (@nazimturknas) July 14, 2023

