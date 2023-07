Lors de la 26e et dernière journée de Ligue 2, la lutte pour la montée et pour le titre du championnat fait rage entre AJEL et Ouakam Jamono Fatick. Après avoir renversé le leader, JF est considéré comme l’un des favoris pour la montée en Ligue 1, et Cheikh Tidiane Dieye et ses coéquipiers ont l’intention de profiter de cette occasion cruciale. Dans cet entretien, l’attaquant a exprimé sa grande confiance en ce qui concerne leur match de dimanche contre Port, qui va sans aucun doute déterminer le futur vainqueur du championnat. Entretien

Comment avez-vous vécu votre victoire précédente, qui vous a propulsé en tête du classement à une journée de la fin ?

AJEL était notre adversaire direct. Il s’agissait d’un match très difficile qui s’inscrivait dans le cadre de la 25e journée du championnat, l’avant derniere journée. Pour atteindre ce résultat, il a fallu commencer cette rencontre avec beaucoup d’engagements et de sérénité. Il est possible que la cohésion du groupe, une bonne concentration mais surtout un travail acharné aient joué un rôle important dans cette victoire significative.

Est-ce que le match contre AJEL était la rencontre de la fin de saison qu’il ne fallait pas manquer ?

Bien que ce soit un match difficile et décisif, ce n’était pas le match de cette fin de saison. Nous avons encore une journée importante à jouer, dimanche contre Port.

Justement, vous avez une « finale » à jouer contre Port pour la dernière journée afin d’assurer la montée historique, quel est le discours que vous tenez dans les vestiaires ?

Bien que je ne vous dis pas ce qui se dit dans les vestiaires, je peux vous assurer que nous sommes une équipe ambitieuse. Nous avions établi des objectifs et nous travaillons à les atteindre. Ce que je peux dire concernant notre prochain adversaire, Port, qui a été relégué en national, est que nous sommes conscients de l’importance de ce match. Il est essentiel pour nous. Il sera joué de la même manière que les autres matchs, avec beaucoup d’engagement et de sérieux. Comme nous l’avons fait dépuis le début de la saison. L’objectif demeure identique à savoir remporter le championnat et propulser l’équipe en Ligue 1.

Ne serait-ce pas un handicap de jouer ce match capital à l’extérieur ?

Non, je ne le pense pas. Nous sommes des joueurs, des compétiteurs. Nous n’allons pas pas s’attarder sur le contexte du match. Mais, nous allons faire tout notre possible pour remporter cette rencontre. Nous allons considérer le match comme s’il se joue à la maison, à Kaffrine. Et nous allons sacrifier tout pour gagner. Donc, je pense que cela ne va pas nous freiner. Encore une fois, nous sommes des compétiteurs, des footballeurs.

Est-ce qu’il faut s’attendre à une forte mobilisation de Jamano Fatick à Dakar ?

En tant que joueurs, nous mettrons tout en œuvre pour gagner. Il y a des gens qui gèrent les mobilisations. Je ne peux rien faire à ce sujet. Je peux vous assurer que nous allons tout mettre en œuvre pour gagner ce match. Nous sommes déterminés à gagner ce match et on verra comment traiter ce match avec l’aide du personnel technique et avec l’aide du staff technique, nous verrons comment aborder ce match.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous si vous devenez la première génération d’une équipe Fatickoise à jouer en Ligue 1 ?

Parce que c’est pas donner à tout le monde d’être là où nous sommes aujourd’hui, nous ressentons de la satisfaction et de la fierté. De nombreuses personnes voulaient être à notre place, mais Dieu nous a placés là, et nous implorons Dieu de nous donner la force de terminer le travail en beauté. Il est clair que le championnat n’a pas encore atteint son terme. Mais, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, nous mettrons tout en œuvre pour remporter le dernier match.

wiwsport.com (propos recueillis par A.B Ndiaye)