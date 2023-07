Tous les yeux rivés vers Saly ! Diambars et Génération Foot s’affrontent samedi (17h) avec la possibilité pour GF de décrocher officiellement le titre de champion du Sénégal en cas de victoire… mais aussi le spectre de vivre le suspense jusqu’au bout pour les Locaux.

Comme pour dire aussi que c’est une rencontre très symbolique à ce qui se fait mieux dans le football sénégalais. Mais comme jamais auparavant, Diambars et Génération Foot s’affrontent samedi dans une « finale » pour rester en vie ou pour le titre de Ligue 1 avec un enjeu maximal. Au Stade Fodé-Wade, un succès de GF sur le terrain de son voisin académicien, qui n’a plus vu le salut en Championnat depuis une décennie, rendrait la chose beaucoup plus spéciale.

Mais malgré l’écart entre les deux formations avant cette rencontre, rien n’est fait et les deux camps peuvent encore croire à un trophée qui sauverait leur saison. En Coupe du Sénégal, les deux clubs se sont cassés les dents dès les premiers tours. Diambars, alors leader de Ligue 1 à l’époque, a été sorti lors des 32es de finale par un N1, le Stade de Thiaroye. Au tour suivant, Génération Foot mordait la poussière face au Jamono Fatick, pensionnaire de Ligue 2. Un parcours, donc, très décevant.

Avantage GF

C’est peut dire. Avant cette rencontre, la formation de Balla Djiba compte cinq points d’avance sur son adversaire. Autant dire un matelas d’avance pour aborder en toute sérénité ce duel. De plus, Génération Foot est invaincue depuis la reprise (9 victoires consécutives, le tout en ayant marqué 17 buts et en encaissant que 3). Attention tout de même, GF reste sur trois matchs sans victoire contre Diambars, dont défaites, mais à domicile. De quoi donner des espoirs à l’équipe de Saly ?

« On va jouer notre football sans calculer sans pression, on veut gagner pour continuer à se faire plaisir même si l’on sait que GF a fait une deuxième partie exceptionnelle mais on a rien à perdre donc on va être fidèle à nos principes et attaquer », nous assure l’entraîneur de Diambars Bruno Rohart. Si les espoirs locaux se reposent uniquement sur une victoire, les visiteurs ne comptent pas se laisser divertir. « On va aborder ce match avec sérénité, comme on l’a fait avec tous nos autres matchs. On ne changera rien de notre façon de jouer », nous indique Balla Djiba. Pour nous offrir une véritable finale académique.

