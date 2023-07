En remportant la victoire contre Siteu bou Ngor ce samedi à l’arène nationale, Alioune Sèye Jr (écurie Walo) s’est donné un bol d’air frais alors que le combat spécial entre Ziza et Boucher ketchup n’a pas tenu toutes ses promesses.

Battu successivement par Mbaye Gouy Gui, Tapha Mbeur, Tidiane Faye et Mor Kang Kang, Alioune Sèye Jr restait sur une série de quatre défaites consécutives. Mais le pensionnaire de l’écurie Walo a mis fin à sa spirale négative en s’adjugeant le choc de ce samedi face à Siteu bou Ngor (Olympique de Ngor).

C’est ainsi une onzième victoire enregistrée en carrière pour Alioune Sèye Jr qui totalise par ailleurs 8 défaites en 19 combats disputés.

Pour ce qui est du combat spécial tant attendu par les amateurs, les deux deux lutteurs n’ont pas ravi le public de l’arène nationale. Ziza (écurie Raam Daan) et Boucher ketchup (école de lutte Mor Fadam) ont lutté pendant plus de 20 minutes sans qu’aucun des deux ne puisse prendre le dessus. Pour désigner un vainqueur, l’arbitre a du faire appel au règlement et donner la victoire à Ziza qui avait moins d’avertissements que son adversaire.

