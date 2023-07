Alors qu’il est de plus en plus proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye n’a pas pour autant la tête ailleurs. Pour le moment il est bien avec son club de Sheffield United qui disputait une rencontre amicale ce samedi contre Chesterfield.

À l’occasion, l’attaquant Sénégalais s’est illustré en marquant à la 52e minute après avoir éliminé le gardien adverse. Dans la lancée de la saisin écoulée, Iliman Ndiaye montre qu’il est déjà très affûté pour cet exercice 2023-2024. Les Balades se sont finalement imposés sur le score de 2-0 dans ce premier match amical de présaison.

Our first goal of pre season. 👊

Iliman Ndiaye rounds the keeper and taps it home. 🇸🇳🔥 pic.twitter.com/nPZdmXGZ7J

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 15, 2023