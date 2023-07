Après avoir marqué lors de la victoire de Bordeaux contre Trélissac en match amical ce samedi (2-0), Aliou Badji s’est confié sur cette rencontre de préparation ainsi que la saison qui se profile.

Premier buteur du match contre Trélissac (17e), Aliou Badji a lancé les siens qui se sont imposés 2-0 . Une belle victoire qui est dans la lignée de la bonne préparation des girondins dans cette pré-saison.

« Ce n’est pas mal dans l’ensemble. On a essayé de respecter les consignes du coach. Hier on a eu une très grosse séance et aujourd’hui avec la mise en place ce matin les jambes étaient lourdes mais on a fait preuve d’un grand professionnalisme. Il fallait gagner car c’était important de continuer à bien se préparer pour faire une belle saison. Ça fait plaisir de marquer mais on reste collectif et on continue à bosser pour réussir une bonne saison » a confié l’attaquant sénégalais.

🎙 La réaction du buteur Aliou Badji après #FCGBTFC pic.twitter.com/Yv0sdRz8HY — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 15, 2023

