L’OGC Nice souhaiterait ramener Formose Mendy (Amiens) dans ses rangs lors de cette période de transferts.

Des internationaux sénégalais pour former une partie de la défense de l’OGC Nice ? En plus de s’être intéressé par les services du latéral gauche de l’AC Milan Fodé Ballo-Touré (26 ans), Le Gym voudrait également s’offrir l’arrière droit d’Amiens Formose Mendy, selon les informations de L‘Équipe. Les Aiglons négocieraient un prêt avec option d’achat pour le joueur de 22 ans.

Arrivé à l’Amiens Sporting Club l’été 2021 en provenance du Club Bruges, Formose Mendy, fort de ses performances en Picardie et de sa découverte de l’Equipe Nationale, a toujours été lié par des rumeurs de départ. Mais l’ancien pensionnaire de l’AF Darou Salam est resté au Stade de la Licorne, où il est très apprécié et où il est désormais entraîné par un certain Omar Daf.

wiwsport.com