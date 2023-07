Enclin à se séparer de son joueur champion d’Afrique, le Milan AC aurait fixé le prix de Fodé Ballo-Touré. Les Rossoneri attendraient 4 M€ pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. Alors que la concurrence s’intensifie dans ce dossier, Nice semble avoir une longueur d’avance face aux autres clubs intéressés.

Selon notre confrère italien Daniele Longo, le Gym prépare une offensive pour convaincre le Milan AC. Entendre que les Aiglons sont prêts à s’aligner aux exigences des Milanais et offrir le montant demandé. A suivre !

