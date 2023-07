Selon le promoteur Boubs de Fouta Productions, le combat des « espoirs » entre Gackou 2 et Pokola Baldé est sur le point d’être finaliser ainsi que d’autres affiches.

Grand espoir de l’arène, Pokola Baldé est sur le point d’obtenir un adversaire après sa brillante victoire devant Boul Laal le 7 mai dernier. Selon Boubs de Fouta Productions, le neveu d’Ama Baldé et petit fils de Falaye Baldé pourrait affronter Gackou 2 de l’école de lutte Balla Gaye s’il y a un accord entre les parties.

« J’ai déjà donné une avance à Pokola Baldé. C’est un garçon que j’estime beaucoup et depuis que j’ai organisé son dernier combat contre Boul Laal, on entretien une excellente relation. Ça fait un moment que je lui cherche un adversaire. J’ai essayé de démarcher son combat contre Alboury mais malheureusement on n’est pas tombé d’accord sur le cachet. Après je me suis tourné vers Gackou 2 mais il y’a encore eu des complications parceque certains lui ont dit de ne pas accepter. Mais je reste toujours ouvert ça dépend de Gackou 2 » a t-il confié au micro de Lutte TV.

Boubs d’ajouter qu’il a aussi l’intention d’organiser un combat pour le neveu de Modou Lô, Petit Lô de l’écurie Rock Énergie qui a aussi bouclé cette saison avec un succès sur Mama Lamine 2.

« Comme Pokola, Petit Lô a également reçu une avance. Je cherche aussi un adversaire pour lui. Mais comme je vous ai dit c’est compliqué. Il y’a des gens qui sont dans le milieu et qui font tout pour gâcher mes affiches. Plusieurs combats que je devais ficelé n’ont pas finalement eu lieu. C’est le cas des combats Ada Fass v Zoss ou encore Zarco v Diène Kairé » .

