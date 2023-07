Il ne reste plus qu’une journée avant que la saison en Ligue 2 ne soit dénouée. La journée finale de ce week-end a l’intention de susciter des événements inattendus, avec peut-être une fin heureuse pour certains et des changements de situation pour d’autres. Tout est encore envisageable, que ce soit la montée, le titre ou la relégation.

Lutte à trois pour le titre et la montée

Dans cette soirée à risques, le Jamono Fatick, leader et maître de son destin se déplace au stade Municipal des Parcelles Assainies pour y croiser le Port dont l’avenir a été scellé l’avant-dernière journée. Officiellement relégués en national, les joueurs de Port seront peut-être tentés de saboter les plans des Fatickois qui attentent cette montée depuis toujours. Sachant que le Port reste l’une des bêtes noires de cette formation.

Pour monter dans l’élite sénégalaise pour la première fois de son histoire, AJEL de Rufisque se doit de battre Thiès FC, ce dimanche, tout en espérant que Jamono perde ou qu’US Ouakam ne remporte pas son match. Face aux Thiessois qui n’ont plus rien à jouer, l’équipe de Rufisque peut toujours espérer.

Durant cette journée de Ligue 2, Ouakam, le classé deuxième, reçoit au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye Wallydan. Un seul faux pas de Jamano Fatick, et les Ouakamois valideront leur montée dans l’élite en cas bien sûr de succès contre les Thiessois de Wallydan.

En bas de tableau, la relégation du Port est d’ores et déjà officielle. Dès lors, la lutte pour éviter la 13e place synonyme d’une relégation occupée pour le moment par Keur Madior (27 points; -8), fait rage à l’échelon inférieur, et trois équipes sont particulièrement concernées. Keur Madior est condamné à gagner son match contre Demba Diop pour espérer se maintenir dans l’antichambre de l’élite sénégalaise. Avec le même nombre de points DUC (28 points ; -6) et Mbour Petite Côte (28 points ; -5) vont s’affronter à l’occasion de l’ultime journée. Dans ce duel, gare à l’équipe qui perdra. Elle sera confrontée à un dénouement fatal en cas de victoire de Keur Madior dans le derby Mbourois.