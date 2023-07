A trois journées de la fin du championnat de Ligue 1, tout reste encore possible. Mis à part la relégation du Cneps Excellence qui est officielle, la lutte pour le maintien ainsi que la lutte pour le titre se poursuit ce week-end en marge de la 24e journée.

Le derby des académiciens pour sacrer GF ou relancer la course au titre

Leader du championnat avec 47 points à cinq longueurs de son dauphin Diambars, Génération Foot affronte le club de Saly ce samedi au stade Fodé Wade (17 H). Ce derby des académiciens est très attendu puisqu’en cas de victoire Génération Foot mettra à huit points le deuxième et sera sacré championne alors que Diambars relancera la course au titre s’il parvient à arracher une victoire. Toujours ce samedi au stade Ngalandou Diouf, il ‘y’aura le duel des adversaires directs Teungueth FC (6e) et Jaraaf (5e). Avec trois points de retard sur Jaraaf, le club rufisquois reçoit le club de la médina qui s’est offert une prestigieuse victoire 2-0 contre Casa Sports en match retard de la 23e journée.

AS Douanes, Stade de Mbour et Linguère pour se sauver

Avec l’officialisation de la relégation du Cneps Excellence, il ne reste plus qu’une place pour la descente. Le club Thiessois qui n’a plus rien à jouer affrontera tout de même lundi Dakar Sacré Coeur dans un championnat où les dés sont déjà jetés pour les deux équipes. Mais la question est de savoir quelle équipe accompagnera Cneps en Ligue 2 la saison prochaine ?

Equipe championne en titre, le Casa Sports (3e) recevra dimanche à Ziguinchor le Stade de Mbour qui occupe la place de première non relégable. Placée juste devant le club mbourois, l’AS Douanes (11e- 25 points) se bat elle aussi pour le maintien dans l’élite du football sénégalais. Ça tombe bien puisqu’elle aura une confrontation directe avec la Linguère qui est 13e et premier relégable avec 21 points.

Dans le ventre mou du classement, l’US Gorée (9e) fera face au Guédiawaye FC alors que l’AS Pikine (10e) défiera Sonacos (7e) au stade Lat Dior (Dimanche à 17H).

