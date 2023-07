Face à l’Algérie au Stade Lat-Dior de Thiès ce vendredi soir (16h30), l’Equipe Nationale féminine du Sénégal va pouvoir se frotter à une des meilleures nations africaines. Une manière de se jauger avant les éliminatoires pour la prochaine CAN.

Le timing n’est certes pas idéal pour des internationales tout juste sorties (ou toujours engagées) d’un exercice 2022-2023 long et obligées de faire du rab pendant trois semaines. Mais à défaut d’une participation à la Coupe du Monde féminine qui démarre dans six jours en Australie et en Nouvelle-Zélande, mieux vaut être sur le terrain à l’approche de cette compétition. D’ailleurs, les rendez-vous prévus au Stade Lat-Dior de Thiès en valent la peine.

Avant d’aller officiellement en vacances, les Lionnes n’auront pas de soucis pour se motiver à l’heure d’accueillir l’une des meilleures nations du Continent, une formation qui veut se revendiquer. Absente de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie dispose de bons arguments pour retrouver la scène continentale et peut se vanter d’avoir quelques individualités, comme Inès Boutaleb, Imane Chebel, Marine Dafeur ou encore Myrien Nacer.

Le moment de se remettre

La neuvième place du dernier classement FIFA pour les Fennecs suffit un peu à situer le niveau. Le Sénégal, à commencer dès ce vendredi, est donc prévenu, d’autant que ses derniers rendez-vous ont été mal négociés. Les deux dernières défaites face au Ghana (3-0, 1-0) ont succéder l’élimination en barrages du Mondial contre Haïti (0-4). Il y a donc une confiance à retrouver et de nombreux doutes à dissiper avant des rendez-vous cruciaux.

En effet, ces deux rencontres amicales contre les Algériennes rentrent dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire 2024). Après le tirage au sort, les partenaires de Korka Fall ont hérité du Mozambique qu’elles doivent affronter au mois de septembre prochain à l’occasion du premier tour. Sortir avec de bons résultats face aux joueuses de Farid Benstiti remettrait une bonne ambiance.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Sénégal vs Algérie

🕐 Coup d’envoi : 16h30 GMT

🏟️ Stade Lat Dior de Thies

📺 FSF TV (Youtube et Facebook)

📲 #SENALG | #MankoWutiNdamli 🎟️ 𝙀𝑵𝙏𝑹𝙀́𝑬 𝑮𝙍𝑨𝙏𝑼𝙄𝑻𝙀 ! pic.twitter.com/xiy7sC6xkz — FSF (@Fsfofficielle) July 14, 2023

