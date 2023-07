Pour une troisième qualification consécutive au Mondial, les Lions de la Téranga vont passer par le Togo, la Mauritanie, la République Démocratique du Congo, le Soudan et le Sud Soudan dans le compte des éliminatoires. Des adversaires connus pour certains et inconnus pour d’autres. Voici leur présentation.

Le perturbateur

Le Togo est un adversaire habituel pour le Sénégal lors des Eliminatoires de Coupe du Monde de football. Après s’être croisé pour les tours préliminaires à la Coupe du Monde 1998, les deux équipes ont partagé le même groupe pour l’édition de 2006 et celle de 2022, les Eperviers vont à nouveau partager la même poule que les Lions de la Teranga. Eliminés de la CAN 2023, les partenaires de Djené Dakonam vont tout faire pour barrer la route au Sénégal comme en 1998 et 2006. La sélection togolaise compte une participation au Mondial (3 matches pour 3 défaites).

Le revenant

La République Démocratique du Congo, toujours en lice pour une qualification à la CAN 2023, à une journée de la fin des éliminatoires, revient petit à petit au-devant de la scène du football africain. Elle va tenter de jouer les trouble-fêtes dans le groupe B. Après avoir joué contre les Lions de la Téranga en Coupe d’Afrique et en éliminatoires de Coupe d’Afrique, les Léopards vont croiser pour la première fois les champions d’Afrique en éliminatoires de Mondial. La RDC a déjà joué une Coupe du Monde, en 1974 (3 matches pour 3 défaites).

Le voisin

Les Mourabitounes vont jouer contre les Lions de la Teranga en match officiel pour la première fois durant ces éliminatoires. Nation montante du football africain avec deux qualifications de suite à la CAN (2019 et 2021) et une probable qualification pour la CAN 2023, la Mauritanie aura à cœur de faire bonne figure dans ce groupe.

L’ancienne gloire

Le Soudan va retrouver quelques adversaires qu’il connaît. Partageant la même poule que la Mauritanie et la RDC durant les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Champion d’Afrique 1970, les Crocodiles du Nil peinent depuis plusieurs années à retrouver leur gloire antérieure. Malgré un retour à la phase finale de CAN en 2022 au Cameroun après 4 éditions d’absence et une qualification toujours possible pour la CAN 2023, le Soudan demeure un outsider dans ce groupe B.

Le petit poucet

Le Soudan du Sud est le moins expérimenté du groupe. Affilié à la FIFA en 2012, les voisins du Soudan vont participer à leur troisième tour préliminaire à la Coupe du monde.

