Moustapha Gaye et ses Lionnes sont dans la dernière ligne droite pour la préparation de l’AfroBasket 2023. D’ailleurs, le groupe des 12 choisis sera à Kigali la semaine prochaine.



Depuis un mois, le groupe désormais réduit à 14 joueuses s’entraîne àDakar depuis un mois. Des séances d’entraînement cumulées aux matchs amicaux, un rythme qui va bientôt prendre fin. Dans un entretien avec Record.sn, le sélectionneur parle de l’importance de ces match-tests et du programme des Lionnes qui vont bientôt rallier la ville hôte de la 26e édition de l’AfroBasket féminin.

« On a joué 4 matchs amicaux avec les cadets du Jaraaf et de Bopp. On a testé ce qu’on a travaillé tout en cherchant le rythme et la cohésion. J’avoue que l’équipe progresse. On a tiré beaucoup d’enseignements sur le plan individuel et collectif. Je pense qu’on doit être satisfait de la progression. L’équipe quitte en principe Dakar le 21 juillet au matin. On a un match le 23 contre le Rwanda. Ce sera court mais je privilégie les matchs. Ils nous permettront d’apporter les rectificatifs nécessaires » a déclaré Moustapha Gaye.

Dans quelques jours, le technicien va faire part de ses choix définitifs concernant le groupe qui va défendre les couleurs du Sénégal à Kigali. « Les 12 se dessinent mais il faudra attendre les derniers jours pour avoir des confirmations sur certains aspects du jeu. Complémentarité certes, mais je cherche la polyvalence. On est sur la bonne voie. Il reste deux matchs contre une sélection garçons (samedi) et un autre contre l’équipe nationale U25 (mercredi). La liste des 12 sera publiée avant ou après ces rencontres amicales. »

wiwsport.com