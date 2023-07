Le togolais Emmanuel Adebayor a prit part à la cérémonie de tirage au sort de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Réagissant sur le groupe B où loge sa nation, l’ancien attaquant des Éperviers a réveillé un mauvais souvenir pour les Sénégalais.

C’est la grosse pique de la cérémonie! Réagissant sur le groupe B et les prochaines confrontations Sénégal vs Togo, la légende Adebayor a rappelé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 ou le Togo avait éliminé le Sénégal avec une victoire à domicile à l’aller et un match nul au retour les qualifiant pour le rendez-vous en Allemagne.

« Je connais bien le Sénégal parce que je fais partie du groupe qui a éliminé le Sénégal pour les éliminatoires de la coupe du monde 2006. On a gagné chez nous 3-1 et on a fait 2-2 chez eux. C’est carrément une autre génération, une autre équipe avec d’autres joueurs, d’autres mentalités. Le monde du football a beaucoup changé. Nous, à l’époque on avait une équipe très très forte. Pas seulement sur le papier mais aussi mentalement parce qu’il n y avait pas de star. On jouait tous les matchs à fond. C’est vrai que maintenant on a 2, 3 bons joueurs. Moi, en tant qu’ancien je vais essayer de parler avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on pourra finir 1er ou 2e » a-t-il fait savoir. Notons qu’en plus du Sénégal et du Togo, loge dans le groupe B, la RDC, le Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud

Rappelons que le Sénégal avait aussi éliminé le Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 (2-0 ; 1-1). Les Éperviers n’ont dispute qu’une seule fois le rendez-vous mondial et c’était en 2006.

wiwsport.com