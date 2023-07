L’ambassadeur de toutes les équipes nationales de football du Sénégal était présent lors de la cérémonie de tirage au sort des groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. El Hadj Ousseynou Diouf dévoile l’objectif des Lions.

Présent à la coupe du monde 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), le Sénégal ne peut se permettre de rater le prochain rendez-vous aux États-Unis /Canada/Mexique en 2026 explique l’ancien international sénégalais.

« Je suis content de ce tirage. C’est vrai que le Sénégal est favori de ce groupe, on l’accepte. Aujourd’hui, nous sommes la meilleure équipe africaine. On va essayer de se préparer et d’avoir le même état d’esprit qu’on a aujourdhui. C’est d’aller partout gagner des matchs et jouer chez nous, de gagner. De vouloir gagner tous les matchs » a déclaré El Hadj Ousseynou Diouf, ce vendredi, à Abidjan (Côte d’Ivoire) où s’est déroulée la cérémonie du tirage au sort réunissant plusieurs légendes africaines.

