Moins utilisé par Andoni Iraola en seconde partie de saison dernière, Pathé Ciss aurait pu quitter le Rayo Vallecano l’hiver dernier. Le club madrilène, qui avait rejeté une offre de l’OL, se montre toujours gourmand.

Le Rayo Vallecano a vécu une saison satisfaisante. Onzièmes de LaLiga, les Franjirrojos ont lutté jusqu’au bout pour une place qualificative en Coupe d’Europe. Mais il faut dire que le club madrilène s’apprête à vivre une nouvelle transition. Auteur d’un excellent travail à la tête de cette formation rayista pendant trois saisons, l’entraîneur Andoni Iraola est parti rejoindre Bournemouth et a été remplacé par Francisco. Ce dernier devrait voir partir cet été quelques joueurs phares, dont Pathé Ciss.

Rappelons que le milieu de terrain sénégalais de 29 ans a été très peu utilisé lors de la seconde partie de saison dernière. Sur les douze dernières journées de Championnat post-Coupe du Monde, il n’a été titulaire qu’à trois reprises. Une situation due en grande partie par l’échec de son transfert à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato hivernal, qui a provoqué une grosse colère sur le joueur, en froid total avec sa direction. Pour cet été, l’ancien de Fuenlabrada pourrait finalement quitter Vallecas.

Al-Arabi SC avait fait une offensive

En effet, si l’on en croit une information de Marca, un club était prêt à mettre le paquet pour s’attacher les services d’Ismaël Pathé Ciss : Al-Arabi SC. Qualifié pour la prochaine édition de Ligue des Champions d’Asie, le club qatari pensait au Sénégalais de 29 ans pour renforcer son entrejeu, et aurait monté une offre jusqu’à 4 millions d’euros. Une proposition tout simplement rejetée par le Rayo Vallecano qui, après avoir refusé 7 millions d’euros de Lyon, en demanderait désormais 5 millions d’euros fixes.

Ce qui n’arrange pas la situation de Pathé Ciss au sein du club madrilène. Marca révèle tout de même aussi que plusieurs clubs se sont renseignés. En plus d’Al-Arabi SC, deux écuries françaises, deux écuries anglaises et deux écuries turques ont exploré ce dossier. Arrivé de Fuenlabrada l’été 2021 contre 1 million d’euros, Pathé Ciss s’est doucement mais sûrement imposé dans le dispositif d’Andoni Iraola, disputant 69 matchs toutes compétitions confondues, marquant quatre buts et délivrant une passe décisive.

⚡️ @pathe_22 y su difícil situación en el @RayoVallecano 💰 Precio innegociable de 5 millones 🔜 Clubes de Francia, Inglaterra y Turquía han preguntado, pero consideran el precio desorbitado 🇶🇦 El @alarabi_club puso 4 y el Rayo se negó@marcahttps://t.co/Tlfsnrx08J — Pablo Villa (@pvilla98) July 11, 2023

