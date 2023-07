Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football Me Augustin Senghor est réélu au Comité Exécutif de la CAF. Il est le seul représentant de la zone UFOA A.

L’élection a eu lieu ce jeudi matin en Côte d’Ivoire lors de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

L’Assemblée se tient depuis 10h et de nombreux points en lien avec le football africain et son développement s’y discutent ainsi que des élections de comités et de sections.

Les membres du Comité Exécutif :

Maître Augustin Senghor UFOA A

Pierre Mouguengui UNIFAC

Guy AAkpovy UFOAB

Abdulhakim Alshelmani (UNAF)

