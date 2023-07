L’attaquant sénégalais dispose de plusieurs offres, dont une concrète de la part de l’Olympique de Marseille, mais n’a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir, alors que Sheffield United fait tout pour le conserver.

Vers la fin de l’histoire d’amour entre Iliman Ndiaye et Sheffield United ? Arrivé en 2019 au sein du modeste club anglais, où il resté inconnu du grand public pendant pas moins de deux années, en évoluant notamment dans les équipes jeunes, l’attaquant international sénégalais s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la Championship anglaise ces deux dernières saisons. Constant sur ses performances, dribbleur, passeur, buteur, le joueur de 23 ans a particulièrement régalé en 2022-2023, même en Equipe Nationale.

Sans contestation possible, Iliman Ndiaye a été LE joueur à avoir changé le destin Sheffield United, qu’il a mené en demi-finale de FA Cup et Premier League, lors de la campagne écoulée, avec un total de 15 buts et 12 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Logiquement, après une saison de toutes les révélations, le club du Yorkshire et le natif Rouen pourraient se séparer. Un départ semble même la chose la plus probable, avec un contrat courant seulement jusqu’en 2024. Ce qui tombe mal pour le Blades.

L’OM pousse, Sheffield United contre-attaque

Ces derniers jours, l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a fait l’objet de nombreuses convoitises, notamment de la part d’Everton, de Tottenham, de Fulham, de West Ham et surtout de l’Olympique de Marseille, qui ambitionne de participer à la phase de groupes de Ligue des Champions 2023-2024 et de titiller le Paris Saint-Germain en Championnat. Mardi soir, Foot Mercato affirmait même que le club phocéen, qui a l’avantage de cibler un de ses grands fans, aurait trouvé un accord de principe avec le joueur. Et c’est la réalité.

Mais rien est encore fait pour l’OM qui veut conclure cette signature dans les prochains jours, offrant 14 millions d’euros, selon L’Equipe. Car de son côté, Sheffield United fait tout pour conserver Iliman Ndiaye, comme l’a encore fait savoir l’entraîneur Paul Heckingbottom dans un entretien avec talkSport ce mardi. S’il attendrait environ 20 millions d’euros, le club anglais, promu en Premier League pour la saison prochaine, a contre-attaqué en proposant un nouveau contrat à des conditions considérablement améliorées pour sa « Star Boy ».

L’OM, le choix juste ?

À 23 ans, Iliman Ndiaye n’est clairement pas dans un tournant de sa carrière. Toutefois, il fait face à une importante décision. Du côté du Vélodrome, nul doute que le Sénégalais bonifierait l’attaque de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens, qui pourraient perdre Cengiz Under ou encore Alexis Sanchez, devraient avoir besoin d’un véritable créateur capable de faire la différence autant par la passe que par le dribble. Des atouts non négligeables pour muscler un secteur offensif autour de quelques noms moins ronflants.

Tactiquement parlant également, Iliman ne devrait pas non plus avoir de mal à trouver sa place dans le 4-4-2 qu’affectionne le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino. Néanmoins, rien ne dit que Ndiaye parviendrait à imposer très vite ses qualités à l’OM. Car il y aura forcément à faire face à concurrence, alors qu’à Sheffield United, il serait incontestablement le patron de l’attaque des Blades, et la Premier League pourrait être plus adaptée pour ses qualités que la Ligue 1. En tout cas, pour l’heure, toutes les options semblent ouvertes et le joueur n’a décidé de rien. Mais soit c’est Sheffield United, soit c’est l’OM, et rien d’autre.

