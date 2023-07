Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, initialement prévu le 12 juillet à Abidjan (Côte d’Ivoire), a été reporté. Finalement, il aura lieu demain mercredi.

La CAF a confirmé la date du tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, dans un communiqué diffusé ce mardi. Il se tiendra à Abidjan,en Côte d’Ivoire, le jeudi 13 juillet 2023, juste quelques heures après la 45e Assemblée [générale] ordinaire de la CAF qui est prévue dans la capitale économique ivoirienne. La cérémonie commencera à 15h GMT et pourra être suivie en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur cafonline.com

Pour rappel, le tirage au sort détermine les 9 groupes de 6 équipes. Les vainqueurs de chaque groupe valideront directement leurs tickets pour le Mondial, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes seront confrontés à un mini-tournoi, où le gagnant disputera les barrages intercontinentaux pour atteindre la 10e place africaine. Le classement FIFA du 29 juin dernier a révélé les différents chapeaux potentiels utilisés pour ce tirage.

Les chapeaux probables

Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire.

Chapeau 2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon et Guinée-Équatoriale.

Chapeau 3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie et Angola.

Chapeau 4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République Centrafricaine, Malawi et Libye.

Chapeau 5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana et Libéria.

