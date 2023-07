Alors que son avenir s’écrit en pointillé du côté du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo a ouvert la porte à un départ cet été. Le défenseur champion d’Afrique n’a pas écarté l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite.

Les choses changent vite dans le football et cela est encore plus vrai en période de mercato. Si l’Arabie Saoudite était vu jusqu’à récemment comme une destination exotique, elle ne semble plus l’être aujourd’hui. Alors qu’il est poussé vers la sortie et que son manque de temps de jeu ne favorise pas son séjour au PSG, Abdou Diallo s’est prononcé sur son sort et notamment son avenir dans la capitale.

Annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, le champion d’Afrique n’exclut pas un départ vers l’Arabie Saoudite. « Une expérience en Arabie saoudite ? Je ne l’exclus pas. Il est clair que ce genre de pays m’attire. Je ne connais déjà pas mal de monde en Arabie, je serais comme un poisson dans l’eau si je devais y aller. Je reste ouvert », a déclaré l’ancien de Dortmund dans un entretien avec Le Parisien.

Le défenseur polyvalent n’a pas tout de même manqué de rappeler son attachement dans le club et son envie de rester si les choses se passaient comme il l’avait prévu. « J’aurais pu rester au PSG, mais j’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. C’est une logique que j’ai encore, je pense que c’est celle qu’il faut avoir. Par respect et par amour pour le club », précise-t-il.

