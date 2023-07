La course au titre du meilleur buteur de la deuxième division sénégalaise s’annonce serrée entre Mouhamadou Lamine Diatta et Abdoul Aziz Cissé qui comptent respectivement 13 et 12 buts avant l’ultime journée prévue ce week-end.

Au-delà des deux places pour la montée que se disputent Jamano Fatick, Us Ouakam et AJEL, une autre lutte pour un trophée individuel se mène pour le titre du meilleur artificier de la saison. Un prix destiné à honorer les exploits offensifs individuels des joueurs en deuxième division. Mouhamadou Lamine Diatta et Abdoul Aziz Cissé tiennent la corde pour se parer le titre du meilleur buteur de la Ligue 2 de cette saison. Les deux attaquants respectivement pensionnaires d’Oslo Académie et HLM seront les principales attractions de la 26e et dernière journée du championnat.

L’attaquant des Jaune et Noirs qui occupe depuis un moment la tête de ce classement voudrait sans douter terminer en beauté. L’arme offensive numéro 1 de l’académie basée à Dakar peut entrer un peu plus dans l’histoire de sa formation. S’il termine au sommet, Mouhamadou Lamine Diatta deviendra le premier joueur d’Oslo à être sacré meilleur buteur en Ligue 2.

Avec 12 buts à son actif, le joueur de l’US Ouakam, Abdoul Aziz Cissé, talonne son compatriote d’Oslo au classement des meilleurs artificiers et aura à cœur d’égaler voire de dépasser l’académicien. Toutefois, il lui faudra au moins un doublé contre Wallydan.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Bachir Touré (HLM) et Baba Diop (Demba Diop Fc), qui culminent chacun à 9 buts depuis le début de cet exercice. Les deux hommes très loin du duo de tête peuvent toutefois créer une sensation ce week-end.