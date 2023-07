Mardi soir en Slovénie, Valmiera s’est incliné 2-1 contre l’Olimpija Ljubljana pour le compte du premier tour préliminaire aller de Ligue des Champions.

Valmiera cède la première. Champions en titre de Lettonie, les Vert et Noir faisaient leur entrée en lice dans le premier tour préliminaire de Ligue des Champions ce mardi 11 juillet avec un déplacement en Slovénie pour défier l’Olimpija Ljubljana. Malgré l’apport de ses nombreux Sénégalais, le club letton a été battu sur le score de 2 buts à 1.

Si Victor Diagne et Alioune Ndoye ont été titulaires, Pape Yaré Fall et Meissa Diop sont entrés en seconde période, et ce sont eux qui ont permis à Valmiera de réduire l’écart. Le milieu de terrain de 20 ans a marqué en fin de rencontre sur une passe décisive de l’ancien arrière gauche de l’AS Douanes. Il faudra renverser le score au match retour.

87’ MĒS ILGI GAIDĪJĀM UN MĒS SAGAIDĪJĀM 🔥 MEISSA DIOPS GŪST VĀRTUS UN SAMAZINA REZULTĀTA STARPĪBU 😤#OLIVAL | 2:1 ⚽️ pic.twitter.com/hgcVeExR2e — Valmiera FC (@valmierafc) July 11, 2023

