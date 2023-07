Ousmane Kebe va évoluer du côté de la Belgique. Le défenseur franco-sénégalais du FC Metz a été prêté au RFC Seraing. Le club va évoluer cette saison en deuxième division Belge cette saison.

Pour avoir plus de temps de jeu et de gagner en expérience, le FC Metz a décidé de prêté Ousmane Kebe. Le joueur qui est apparu dans le groupe professionnel la saison passée, n’a pas eu beaucoup de minutes pour exprimer son talent. Et pour pouvoir continuer sa progression, le joueur a pris la direction de la Belgique. Sous contrat avec les grenats jusqu’en 2026, Ousmane Kebe a été prêté au FC Seraing sans option d’achat. Il va désormais porter les couleurs du RFC Seraing. Le club qui est descendu en deuxième au terme de l’exercice 22/23, a pour ambition de remonter dans l’élite du football Belge.

🔴⚫️ 𝐎𝐔𝐒𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐊𝐄𝐁𝐄 𝐑𝐄𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐋𝐄 𝐑𝐅𝐂 𝐒𝐄𝐑𝐀𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐎𝐔𝐒 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐑Ê𝐓 ! ✍️ 👉 Oussmane, 20 ans, stoppeur de formation, a été appelé à quelques reprises dans le groupe de Laszlo Böloni durant la saison dernière. pic.twitter.com/HkPYaY8Vut — RFC Seraing (@RfcSeraing167) July 11, 2023

