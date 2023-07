Ce n’est plus un secret pour personne : Iliman Ndiaye adore l’OM et le club français fait tout pour le recruter. Un accord de principe aurait même été trouvé entre le joueur et le club français, mais l’entraîneur de Sheffield United persiste sur sa volonté.

Du haut de ses 23 ans, Iliman Ndiaye a régalé les fans de la Championship anglaise et de l’Equipe Nationale du Sénégal par ses prestations d’ensemble avec Sheffield United ou encore avec les Lions la saison dernière. Depuis quelques mois, l’attaquant attire les regards sur lui, notamment celui de l’Olympique de Marseille, son club de cœur. Selon Foot Mercato, l’OM aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur.

Mais il reste au club olympien une montagne à franchir dans ce dossier pour parvenir à s’attacher des services de l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur. Alors que l’OM doit forcément négocier avec Sheffield United, qui devrait demander une somme onéreuse, l’entraîneur du club anglais n’envisage pas de lâcher sa pépite. « Nous sommes sur la même page. Nous voulons les (Iliman Ndiaye et Sander Berge) garder et nous ferons tout notre possible pour les garder », a déclaré Paul Heckingbottom lors d’un entretien avec talkSport.

« Nous croisons les doigts »

« Le problème, c’est qu’ils sont entrés dans la dernière année de leur contrat et tout d’un coup, cela devient également un problème financier. S’il s’agit de football, nous savons exactement ce que nous offres ces joueurs. Ce sont des joueurs très importants pour nous et je pense qu’ils apprécient également leur temps avec nous. Nous sommes très bons avec eux. Rien n’est acquis. Nous sommes déterminés à essayer de garder ces garçons. Nous savons à quel point un mercato peut être difficile. Nous croisons les doigts », ajoute Hecky.

Assez clair de la part de Paul Heckingbottom sur le fait de vouloir conserver à tout prix Iliman Ndiaye à Sheffield United. Mais avec un peu de recul, il faut reconnaître que cela s’annonce difficile. Même si l’attaquant sénégalais n’est pas pressé pour quitter les pensionnaires du Bramall Lane, son contrat qui se termine un juin 2024 laisse peu de marge aux Blades. Et pas seulement l’OM, plusieurs autres formations sont intéressées. West Ham ou encore Everton notamment. Reste à voir ce que demandera Sheffield United pour lâcher sa « Star Boy ».

