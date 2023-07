En courbant l’échine ce samedi face à Nandy Fall, Papa Boy Djiné est plus que jamais dans une spirale négative qui peut-être le mènera à une retraite anticipée si elle n’est pas stoppée.

« Qu’il arrête sa carrière. La lutte n’est pas un jeu, il doit aller l’apprendre ou raccrocher. Cette chute est trop facile. Il s’est couché de lui-même. Comment peut-il essayer de plaquer son adversaire alors que sa jambe est trop loin ? C’est du n’importe quoi, ses proches doivent lui dire la vérité ! ». Ces propos de Palla Diop (manager) après la dernière défaite de Papa Boy Djiné montrent la désolation des amateurs de lutte sur la situation actuelle du lutteur de Guédiawaye. Ce dernier a encore mordu la poussière pour la quatrième fois de sa carrière ce samedi face à Nandy Fall (Écurie lutte Grand Yoff Mboolo). Une défaite de trop selon les amateurs de lutte.

Depuis sa victoire en 2018, le mari de la danseuse Ndeye Gueye n’a plus goûté au succès. Avec 2 victoires, 4 défaites et 1 combat sans verdict, le pensionnaire de l’écurie Walo possède un bilan inquiétant pour un si jeune lutteur.

Personnage polémique !

Outre une carrière qui tarde à décoller, Papa Boy Djiné est également connu pour ses dérives et ses démêlés avec la justice. De nature pourtant calme et posé en dehors de l’arène, il est méconnaissable quand il s’agit de descendre dans l’arène. Trop fougueux voire inexpérimenté pour certains, le constat est presque unanime en ce qui le concerne. Papa Boy Djiné ne prend jamais la pleine mesure de ses adversaires comme en témoigne son Open presse dans le cadre de son dernier combat contre Nandy Fall où il a juré devant tout le monde qu’il allait battre son vis à vis. Et même si ses proches ont beau essayer de le dissuader de s’aventurer dans ce domaine, il n’y avait rien à faire, c’est Papa Boy Djiné tout craché !



Avant sa condamnation en 2017 à deux mois avec sursis pour rébellion et défaut de permis de conduire, Papa Boy Djiné est passé par la case prison où il a fait trois ans derrière les barreaux entre 2011 et 2014 suite à une histoire de meurtre lors d’un mbappat à Guédiawaye. Ce qui d’ailleurs fera sa renommée de manière négative même s’il a affirmé à plusieurs reprises n’avoir rien à voir avec ce qui s’est passé.

C’est avec cette réputation qu’il a démarré sa carrière en lutte avec frappe avec une victoire sur Sa Ndiaye lors de la saison 2015-2016. Mais la saison suivante, sa deuxième sortie se solde par une défaite face à Lastander. Il s’en remettra avec une victoire contre Nokia avant d’entamer une descente aux enfers avec 4 combats de suite sans victoire sur les cinq dernières années.

Ainsi, l’heure est venue pour Papa Boy Djiné de se remettre en question s’il veut réellement avoir un avenir dans l’arène.

Wiwsport.com