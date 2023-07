Sous contrat pour son combat contre Baye Mandione le 13 août, Bébé Diène a quitté le Sénégal pour continuer sa préparation à l’étranger.

À un peu plus d’un mois de son duel contre Baye Mandione organisé par Jamaïcain de Jam Productions, Bébé Diène a décidé de s’exiler en Espagne pour finaliser sa préparation déjà entamée au Sénégal. Le lutteur de la médina qui a quitté le pays ce mardi à promis de revenir très en forme et battre son adversaire.

« On m’a conseillé d’aller poursuivre ma préparation à l’extérieur et j’en ai parlé à mon staff qui m’a dit d’y aller. Je vais d’abord à Madrid puis je terminerai mon voyage en Suisse. À mon retour vous verrez que j’ai travaillé et mon adversaire saura qu’il a un sérieux problème » a déclaré le tombeur de Gackou 2 avant son embarquement à l’aéroport International Blaise Diagne.

Wiwsport.com