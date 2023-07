En pleine préparation de son combat face à Baye Mandione, Bébé Diène (écurie Soumbédioune) a déversé sa bile sur le lutteur de Thiaroye Geum Sa Bopp.

Face à Baye Mandione le 13 août prochain, Bébé Diène aura un double défi à révéler. Celui de battre un grand nom de la lutte sénégalaise mais aussi prendre la revanche de son mentor Boy Kairé qui avait été battu par Mandione. Le lutteur de la médina s’est ainsi confié sur ce duel très important contre l’expérimenté pensionnaire de Thiaroye Geum Sa Bopp.

« Je suis prêt à affronter Baye Mandione même si le combat se tenait demain. J’ai entendu ses propos sur Père Kairé. Qu’il sache que je suis un poulain de Père Kairé et j’ai été bien formé à Soumbédioune et on m’a donné une mission bien précise. J’ai de grands objectifs dans ma carrière et ce n’est pas Baye Mandione qui va m’arrêter et m’empêcher de les atteindre. Le jour du combat, il ne fera rien, s’il lutte je vais le terrasser et s’il se bat , je vais le corriger ».

Totalisant 7 victoires et 2 défaites en 9 combats, Bébé Diène ne compte pas en rester là avec les lutteurs de Thiaroye. Ainsi après Baye Mandione, il veut se payer les ténors de Thiaroye.

« Ils (les lutteurs de Thiaroye) me connaissent très bien. Ce combat contre Baye Mandione est comme un examen de Baccalauréat pour moi. Quand je l’aurai réussi je m’attaquerai aux plus cadors de Thiaroye. Il est temps que je prenne la place qui me revient dans l’arène. J’ai battu Pape Mbaye, Calme Ndour, Reug Reug et fait match nul contre Franc en mbappat. Donc le moment est venu de faire triompher médina en lutte avec frappe » a t-il fait savoir sur Lutte TV.

Wiwsport.com