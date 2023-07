L’information est tombée ce lundi 10 juillet, Noah Fadiga n’est plus un joueur du Stade Brestois. Arrivé il y a un an en Bretagne, l’ancien joueur de Bruges s’est vu retirer sa licence par la commission médicale Fédération Française de Football à cause d’un problème cardiaque. Ceci rappelle l’affaire Christian Eriksen en 2021 mais surtout l’affaire Fadiga père en 2003.

Destins croisés ou tel père tel fils

Difficile de dire que l’histoire se répète dans ce genre de situation. Mais c’est le cas. La nouvelle réveille de tristes souvenirs. Une impression de déjà-vu plane sur les têtes des Fadiga. En effet, il y a 20 ans, alors au sommet de son art, Khalilou Fadiga se voyait refuser une licence professionnelle pour évoluer en Série A, à cause d’une arythmie cardiaque. Le « gaucher magique » venait de signer à l’Inter Milan. Après un mondial 2002 réussi (quart de finaliste avec le Sénégal) et une saison 2002/2003 fantastique avec l’AJ Auxerre (vainqueur de la Coupe de France face au PSG), le club lombard s’attire les services du meneur de jeu sénégalais pour un montant de 3 millions d’euros. Mais l’ancien joueur de Red Star ne va jamais porter le maillot des Nerazzurri en compétitions officielles (un seul match amical disputé). Malgré le cœur brisé de voir son ascension connaitre un coup d’arrêt à une période faste, Fadiga ne va pas mettre fin à sa carrière. Il va subir une opération du cœur en 2004 et se voit implanter un défibrillateur cardiaque. Ce qui lui permet de poursuivre sa carrière jusqu’en 2011. Persévérant et décidé à vivre son rêve de footballeur professionnel, le finaliste de la CAN 2002 avec Sénégal a pu compter sur une législation moins rude dans d’autres championnats européens comme en Angleterre et en Belgique. Même s’il va moins performer qu’avant son opération, Khalilou Fadiga va continuer à jouer au football.

Pas encore la fin ?

Agé de 3 ans à l’époque où son père recevait ce coup de massue, Noah ne pouvait pas se douter que le même problème viendrait bouleverser son début de carrière. Si Khalilou avait déjà connu la gloire et s’était déjà fait un nom dans le milieu du ballon rond lors de cet événement douloureux, l’ancien joueur d’Héraclès n’en est qu’à sa deuxième saison pleine au haut niveau. Sa belle campagne 2022/2023 avec le Stade Brestois lui a même valu une convocation en équipe nationale du Sénégal en mars dernier. Cette annonce vient freiner une évolution qui se présentait continue pour Fadiga. Les enjeux s’annoncent nombreux. Trouver un club dans un championnat où il va pouvoir exprimer son talent sans risque d’être bloqué par son problème cardiaque, demeure la priorité. Suivre les traces de son père, en arborant en match officiel la tunique de la sélection, marquer son époque par ses qualités footballistiques, c’est tout ce dont il a besoin. Le joueur de 23 ans a reçu une vague de soutiens sur les réseaux sociaux et de la part de son club. Il garde la motivation et espère que sa situation se décante au plus vite.

wiwsport.com