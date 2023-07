Et c’est parti pour Nicolas Jackson à Chelsea ! Recruté de Villarreal cet été pour 37 millions d’euros, l’attaquant international sénégalais (22 ans, 3 sélections) a pris part, ce mardi 11 juillet, à sa toute première séance d’entraînement sous sa nouvelle tunique. Un grand moment forcément pour l’ancien joueur du Casa Sports qui, après sa signature, était reparti en vacances.

Here he is! 👋 pic.twitter.com/LdKHXdVqCg

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2023