Premier français drafté numéro 1 en NBA, Victor Wembanyama est attendu pour être la plus grande star de la Ligue américaine de Basket. Cette réussite est aussi celle de l’agent franco sénégalais Bouna Ndiaye. Interrogé par le site américain andscape, l’agent est revenu sur la particularité d’être le représentant du numéro 1 de la Draft.

Agent de plusieurs stars de la balle orange, depuis 30 ans, comme Nicolas Batum, Rudy Gobert, le franco sénégalais Bouna Ndiaye est l’une des personnalités les plus connues dans le monde du basketball. Mais depuis quelques semaines, il est au centre des attention. En effet, le natif du Sénégal est un des agents de Victor Wembanyama, numéro 1 de la draft NBA et nouveau joueur des Spurs de San Antonio depuis 5 ans. Malgré qu’il soit un nom déjà connu dans le milieu, Bouna a avoué qu’être celui de l’ancien joueur de Boulogne Levallois est spécial. « Ma vie. Être à la même table que le meilleur joueur de sa génération, cela signifie beaucoup pour moi. Cela signifie beaucoup pour beaucoup de gens parce que je suis ce gamin venant d’Afrique, j’ai grandi en France et être à une table n ° 1 draft n’est pas seulement pour moi, c’est pour n’importe qui d’autre sur la planète », déclare l’agent du centre de 19 ans.

Résidant à Dallas, Bouna a affirmé ériger un bureau à Vegas pour être plus proche de lui car il a besoin d’être assisté pour pouvoir gérer l’attente qui est grande sur lui. Actuellement en Summer League avec son club, Victor tourne autour de 18 points en moyenne et 10 rebonds en deux matches. Bouna Ndiaye estime que Wembanyama a du temps pour exploiter tout son potentiel. « Il veut être excellent sur tout et il travaille pour cela. J’ai juste hâte de voir quand jusqu’où ça peut aller. Il peut améliorer son tir. Il peut améliorer son corps. Il peut améliorer son éthique de travail », affirme-t-il.

