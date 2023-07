L’entraîneur de l’écurie Walo a donné ses impressions suite à la défaite de son poulain Papa Boy Djiné samedi dernier contre Nandy Fall.

Après la quatrième défaite de Papa Boy Djiné, son entraîneur n’a pas mâché ses mots. Pour Arona Sall qui ne trouve pas d’explications raisonnables quant aux défaites consécutives du lutteur de Guédiawaye, il y a tout de même un manque de préparation et un non respect des consignes.

« C’est vrai que la préparation du combat n’était pas complète parcequ’il y avait la fête de la Tabaski et on manquait de temps libre. Mais Papa Boy Djiné est un lutteur adulé par les habitants de la localité de Gounas et je pense qu’il doit faire plus attention et attendre d’être sûr de soi avant tenter des actions. Une fois dans l’enceinte il change complètement de stratégie et ne respecte pas les consignes. Même moi je n’arrive pas à comprendre pourquoi il fait cela. Pourtant à l’entraînement c’est un tout autre lutteur. Mais lors des combats dans l’arène, on ne comprend pas. Nandy Fall n’a même pas forcé pour le battre. C’est sa tentative de plaquage qui a raté » a expliqué le coach Arona Sall.

Par ailleurs il lui conseille d’abandonner la lutte pour son bien et celui de son entourage.

« Je pense qu’à un moment donné, il faut qu’on se regarde en face pour se dire la vérité. Il n’a pas de chance dans la lutte. La lutte est un sport très difficile et qui demande énormément de sacrifices. Je lui conseille de faire autre chose pour ne plus avoir à vivre ces déceptions avec ses proches. Pourquoi ne pas émigrer aux États-Unis? Quand on aime une personne on doit lui dire la vérité. C’est la même chose que j’avais dit à mon jeune frère Abdou Diouf quand il vivait des moments difficiles dans l’arène » a t-il confié sur Jambaar News.

