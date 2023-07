Son contrat avec le FC Mez a été prolongé de deux saisons, et Cheikh Tidiane Sabaly reste avec l’équipe jusqu’en juin 2026.

Formé à l’Académie Génération Foot au Sénégal, le joueur de 24 ans a rejoint la Lorraine à l’été 2018. Pour s’aguerrir et s’accoutumer aux joutes du football hexagonal, Cheikh Tidiane Sabaly a évolué sous les couleurs du Pau FC, en prêt, entre 2019 et 2021. Lors de sa première saison dans les Pyrénées, l’ailier sénégalais a marqué dix buts et six passes décisives, contribuant ainsi à la montée du club palois en Ligue 2.

Récemment, Cheikh Tidiane Sabaly s’est révélé lors de la saison 2022-2023, avec le maillot du FC Metz cette fois. Auteur de 28 apparitions, trois buts et quatre offrandes, dont plusieurs se sont révélées décisives dans le sprint final du championnat, le numéro 14 mosellan a été l’un des hommes forts du retour du club en Ligue 1 Uber Eats. Après ces belles performances dans l’antichambre de l’élite, Cheikh Tidiane Sabaly prolonge de deux saisons l’aventure avec les Grenats. Suite à ses prestations remarquables dans l’antichambre de l’élite, Cheikh Tidiane Sabaly poursuit sa collaboration avec les Grenats. Initialement lié au FC Metz jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain sénégalais a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires.

wiwsport.com