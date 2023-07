Le havre ne lâche pas Rassoul Ndiaye. Le club promu en Ligue 1 française aurait mené des négociations avec Sochaux pour s’engager définitivement avec l’international sénégalais des moins de 23 ans.

Promu en Ligue 1, Le Havre continue de préparer la saison 2023-2024 et s’active pour trouver un effectif capable de se maintenir dans l’élite du football français. Si le club normand a d’ores et déjà mis la main sur Issa Soumaré, Yoann Salmier, Loïc Nego ou encore Kandet Diawara, les Ciel et Marine ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Selon des informations diffusées dans la presse française ces derniers jours, Rassoul Ndiaye, qui joue actuellement pour Sochaux, semble être très intéressé par le HAC. Les dirigeants discutent actuellement avec le joueur de 21 ans originaire du Sénégal, mais footmercato rapporte qu’aucune proposition n’a encore été faite pour lui, dont le contrat expire en juin 2026.

