Bologne a fait de Fodé Ballo-Touré pour son poste d’arrière gauche. Proches de trouver un accord avec l’AC Milan, les dirigeants rossoblu attendent désormais une réponse du joueur.

Évoquée depuis quelques heures, le transfert éventuel de Fodé Ballo-Touré à Bologne avance, d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Selon ce dernier, l’AC Milan et son homologue italien ont trouvé un accord. La formation entraînée par Thiago Motta attend désormais la réponse du latéral gauche international sénégalais, également pisté par d’autres formations.

En plus de Bologne, deux clubs de Bundesliga, à savoir le Werder Breme et Hoffenheim sont intéressés, tout comme le pensionnaire de Premier League, Everton. Autant dire alors que Fodé Ballo-Touré, du haut de ses 26 ans, fait face à un énorme choix et devra bien réfléchir pour décider de son avenir qui devrait s’écrire loin de Milan, où il n’a joué que 26 matchs depuis son arrivée en 2021 2021.

