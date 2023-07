Il y a deux saisons, Bassirou Ndiaye est arrivé de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar et est considéré comme le joueur le plus important de son équipe. En 22 matchs joués, il a fait de bonnes performances avec l’équipe réserve du FCSM cette saison, marquant 21 buts et offrant 7 passes décisives, dans toutes les compétitions. Le joueur de l’équipe nationale U23 du Sénégal, qui a la capacité de jouer en tant qu’attaquant de pointe ou en tant qu’excentré, a conclu son premier contrat professionnel avec les Merlus.