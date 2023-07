Tapha Gueye 2 a raté sa sortie ce dimanche contre le jeune lutteur Tidiane Faye 2 dans une journée organisée par Tawfekh productions.

Comme son homonyme le troisième tigre de Fass Moustapha Gueye, Tapha Gueye 2 aura enregistré une défaite pour son ultime combat. Ce dimanche au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, celui que l’on surnommait « l’espagnol Trabajar » a mis un terme à sa longue carrière après avoir mordu la poussière face à Tidiane Faye 2. Malgré ce énième revers, le pensionnaire de l’écurie « Les Tigres » se dit satisfait de sa prestation du jour mais aussi de la carrière qu’il a fait dans l’arène sénégalaise.

« J’ai été trois fois champion d’Afrique en lutte et je suis fier d’annoncer la fin de ma carrière aujourd’hui ici à Teungeuth. Ma mère est native de Teungeuth et c’est pourquoi j’avais voulu que mon dernier combat ait lieu ici. Tidiane Faye est mon jeune frère et on s’est entraîné dans la même salle avant notre combat. C’est ça le sport et c’est ça la lutte (…) Après tout ce que j’ai fait dans la la lutte, je demande au président Macky Sall de me recevoir » a t’il souhaité.

Wiwsport.com