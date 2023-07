Le puncheur du Walo Lac 2 Guiers 2 (écurie Walo) s’est prononcé sur son prochain combat contre Siteu (Écurie Lansar).

Après deux ans d’absence dans l’arène, Lac 2 Guiers s’apprête à faire son retour face à Siteu dans une affiche ficelée par Jambaar Productions. Dans ce combat qualifié de « Grand contre Petit » le pensionnaire de l’écurie Walo s’est dit heureux de tendre la main au Tarkinda.

« C’est moi qui a voulu lui tendre la main parcequ’il m’a montré du respect. J’en ai parlé avec mon staff et ils ont donné leur accord. Maintenant c’est normal qu’il ait changé de posture depuis l’officialisation de notre combat. C’est à lui de faire ça, il est plus jeune et il a une fougue qui lui permet de faire cela. Nous aussi quand nous étions jeune, nous étions excité à l’idée d’affronter nos aînés dans l’arène » a déclaré Lac 2 sur Jambaar News.

L’homme aux 14 victoires et 2 défaites en 19 combats souligne par ailleurs qu’il rendra la tâche difficile à Siteu qui lors de ses récentes sorties lui a promis l’enfer.

« Je suis la psychologie en personne. J’ai entendu ses propos mais qu’il sache que je suis capable de supporter beaucoup de pression. Chaque combat avec sa stratégie. Il dit qu’il va m’attaquer, je l’attends. En tout cas, je suis un très bon puncheur et je suis très dangereux. Je ne suis pas le même que les adversaires qu’il a battu. Je ne suis pas Papa Sow encore moins Zoss (…) Dans l’enceinte, ce sera la guerre entre lui et moi » a t’il assuré.

