Alors qu’il n’a rien à prouver dans l’élite sénégalaise où qu’il avec le statut du meilleur buteur sous l’ère professionnelle, Jean Louis Barthelemy va continuer son aventure du côté de Lubumbashi. Le milieu international sénégalais a rejoint le club mythique congolais, dirigé par son compatriote Lamine Ndiaye, TP Mozambe, pour les deux prochaines saisons, a appris wiwsport.

Ce n’était plus qu’une question de temps, Jean Louis Barthelemy Barthelemy Diouf va bel et bien quitter Génération Foot. En effet selon les informations de Wiwsport, le “boss” Déni Biram Ndao s’est engagé cet après midi avec la formation congolaise, bien connue sur l’échiquier africain pour avoir remporté la ligue des champions africaine et disputé la finale du mondial des clubs à Abu Dhabi en 2013. Le milieu de terrain international passé à l’Etics de Mboro et à l’Us Gorée est désormais lié avec les Corbeaux de Lubumbashi jusqu’en 2025.

Sans doute l’un des meilleurs et le plus régulier joueur du championnat sénégalais ces dernières années, Jean Louis Barthelemy Diouf aura marqué son empreinte en Ligue 1 sous les couleurs de Génération Foot. Vainqueur de la Ligue 1 à deux reprises et se dirige vers son troisième titre de championnat ainsi qu’un titre de Coupe du Sénégal, le natif de Dakar quitte “sa maison” avec le titre du meilleur buteur de l’élite sénégalaise sous l’ère professionnelle. Totalisant 44 buts à son actif, le milieu de terrain sacré meilleur buteur de la saison 2021-2022 est toujours en compétition pour le trophée du meilleur artificier cette saison avec 8 réalisations et trois passes décisives.

wiwsport.com