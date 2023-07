Tacko Fall joue présentement la Summer League avec Milwaukee. Le sénégalais compte saisir l’occasion pour dévoiler encore une fois son talent. Son souhait de réussir dans la ligue nord-américaine de basket reste intact.

La Summer League (championnat d’été) a commencé il y a quelques jours. De nombreux sénégalais prennent part à cette compétition. Parmi eux, il y a Tacko Fall. Le Pivot sénégalais garde la côte de popularité. Pour lui, cette compétition représente une grande opportunité. Tacko Fall veut profiter de cette fenêtre pour montrer qu’il a une place en NBA. Selon ses récentes déclarations, le sénégalais compte toujours s’imposer en NBA. Pas drafté en 2029, Tacko Fall a été signé par les Celtics de Boston (26 matchs en deux saisons) avant de rejoindre Cleveland Cavaliers (11 matchs en une saison). N’ayant pas réussi à s’imposer en NBA, Fall est parti dans la ligue chinoise où il a eu une moyenne de 13,8 points, 10,1 rebonds et 3,3 contres par match.

« C’est toujours une bonne expérience pour la croissance. Je pense que l’année dernière, j’en ai pleinement profité et j’ai beaucoup grandi, et c’est pourquoi je suis revenu pour essayer de montrer ma croissance cette année », déclare Tacko Fall. Il évolue avec Milwaukee pour cette Summer League. Le pivot sénégalais de 27 ans, a encore une occasion pour s’illustrer devant tous les observateurs de la NBA. Conscient des attentes, Tacko Fall affirme qu’il va tout donner afin de convaincre. «Je suis concentré sur mon basket, je compte tout faire pour réussir. Quand tu sais de quoi tu es capable, tu dois juste continuer jusqu’à ce que tu l’atteignes, et c’est à peu près ce que je fais en ce moment», affirme-t-il. En NBA Tacko Fall est connu pour charisme et son professionnalisme. Raison pour laquelle il garde toujours une réputation auprès de toutes les équipes.

wiwsport.com