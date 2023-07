Désireux de s’offrir les services d’Iliman Ndiaye, Everton aurait essuyé un refus après avoir lancé sa première offre pour le Sénégalais.

Le marché des transferts s’agite, et en particulier en Premier League. Everton espère notamment y bâtir une équipe susceptible d’être plus prête pour jouer d’autres rôles que le maintien dans les dernières journées, comme sur les deux dernières saisons. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour les Toffees et leur entraîneur Sean Dyche dans l’un des dossiers prioritaires.

D’après les éléments publiés par RMC, la première offre d’Everton pour l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye aurait été rejetée. Toutefois, contrairement à ce que rapporte la même source, à savoir que le joueur de 23 ans attendrait une offre de l’Olympique de Marseille, Ndiaye ne fait pas d’un départ de Sheffield United sa priorité. À l’heure actuelle, il souhaite rester en Angleterre.

wiwsport.com