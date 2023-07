Reconnu par l’Etat pour assurer et encadrer l’e-sport au Sénégal (arrêté ministériel numéro 22 décembre 2021), le Comité National de Promotion du e-sport (CONAPES) a tenu ce samedi 8 juillet à l’Immeuble Teylium, un atelier autour des jeux électroniques et Sports Immersifs.

Pendant plus de 6 heures, autour d’une table et par visio-conférence, certains acteurs du e-sport ont discuté et échangé sur les enjeux du milieu et sur les axes de développement à engager. Présidé par El Hadji Mansour Jacques Sagna alias Lord Alajiman, le Comité est revenu sur ses objectifs qui constituent à valoriser et à promouvoir l’infrastructure des jeux vidéo au Sénégal au-delà du jeu. Après avoir présenté le bureau exécutif dont le mandat va prendre fin en décembre 2024, El Hadji Sagna a étalé le programme du Comité.

Conscient des opportunités qui se multiplient dans l’environnement de l’e-sport mondial et du nombre exponentiel de jeunes passionnés qui augmentent, le CONAPES veut faire de Dakar, la capitale de l’e-sport africain à travers les JOJ 2026. L’univers des jeux vidéo n’étant pas seulement dédié aux joueurs, le Comité décide de créer des sessions de formation et de sensibilisation autour des métiers du numérique. « Au-delà juste de jouer, nous avons un problème d’inclusion et d’employabilité de la jeunesse qui fait que nous avons un potentiel énorme pour permettre aux pouvoirs publics de créer des opportunités sur tout ce qui tourne autour de l’e-sport », déclare Alajiman.

Considéré comme l’une des industries qui génèrent le plus de revenus au monde, devant la musique et le cinéma, l’e-sport attire de plus en plus et est attendu pour devenir le sport le plus populaire devant le football en 2027.

