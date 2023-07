Auteur d’une bonne saison en terminant meilleur buteur du championnat marocain de Botola Pro League cette saison, Bouly Junior Sambou a confié qu’il avait dans un coin de la tête l’équipe nationale du Sénégal.

Ayant déjà évolué avec la sélection A’ du Sénégal jouant notamment la COSAFA Cup 2022 et les éliminatoires du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) 2023, Bouly Junior Sambou espère maintenant franchir un palier en intégrant bientôt l’équipe nationale A du Sénégal. L’ex attaquant de Jaraaf qui a démontré ses talents de buteur au Sénégal puis au Maroc veut taper dans l’oeil d’Aliou Cissé.

« Je vais continuer le travail en club afin de rester performant et de tout faire pour attirer l’attention du coach (Aliou Cissé), pour qu’il me donne ma chance et je ne manquerai pas de la saisir. Le sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé, a lui-même dit qu’il ne fera appel qu’aux joueurs performants. Donc, je ferai de mon mieux pour être et rester performant. Tout joueur sénégalais, où qu’il soit, rêve d’évoluer un jour en équipe nationale A et de défendre les couleurs de son pays » a t’il confié dans un entretien accordé à l’APS.

Co-meilleur artificier du championnat du Sénégal lors de la saison 2021-2022 avec le Jaraaf (13 buts), l’avant centre de 24 ans a affirmé qu’il se devait de maintenir sa réputation de « goleador » avec le Wydad Athletic qu’il a rejoint en août 2022. Chose faite puisqu’il a terminé cette exercice 2022-2023 avec 13 réalisations en championnat et 19 buts toutes compétitions confondues en 30 matchs cette saison. Une consécration selon lui.

« Terminer meilleur buteur lors de ma première saison au Maroc, c’est une grande bénédiction obtenue après un dur travail. J’ai cru en moi, en mes talents et mes qualités de footballeur pour parvenir à ce résultat » a expliqué le natif de Bignona.

Wiwsport.com avec APS