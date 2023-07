Le TP Mazembe a manifesté son intérêt pour le portier sénégalais. Et selon les dernières informations, les deux parties seraient parvenues à un accord. Le joueur va rejoindre le club congolais.

Alioune Badara Faty va changer d’air. Le portier du Casa Sports va porter de nouvelles couleurs la saison prochaine. En effet, le TP Mazembe est tout proche de conclure la signature du gardien de but sénégalais de 24 ans. Le club congolais, coaché par Lamine Ndiaye, veut renforcer son effectif. Et le poste de gardien de but est l’une des priorités. C’est ainsi que le TP Mazembe a jeté son dévolu sur Alioune Badara Faty. Le Casa Sports avait exprimé son souhait de le laisser partir si une offre se présente.

De ce fait, selon les dernières informations, les discussions entre le Casa Sports et le TPM seraient à un stade avancé. Le secrétaire général du club congolais, Frédéric Kitengie, a confirmé l’information en soutenant que le joueur va rejoindre le TP Mazembe cet été.

Avec le Casa Sports, Alioune Badara Faty a réalisé des prestations exceptionnelles. En plus d’avoir gagné le championnat avec le Casa Sports, Alioune Badara Faty a été élu meilleur gardien de but de la Ligue 1 sénégalaise. Il a aussi remporté la coupe du Sénégal et deux coupes d’Afrique (CAN et CHAN).

TP Mazembe will sign Casa Sports goalkeeper Alioune Badara Faty (24) with talks already at an advanced stage, I understand. 🔴🇸🇳 Faty has an incredible CV: • AFCON winner with Senegal

• Best goalkeeper in Senegal’s Premier League

• Senegal’s FA Cup winner

• CHAN winner… pic.twitter.com/OUM6Bd872e — Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) July 9, 2023

